Под Белгородом шофер "Почты России" украл 4,5 млн рублей

ТАСС, 5 июня. Водитель автомобиля "Почты России" под Белгородом похитил 4,5 млн рублей, сымитировав нападение преступников на транспортное средство. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сообщение о нападении на спецавтомобиль "Почты России" в Борисовском районе Белгородской области поступило в полицию утром 4 мая. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что водитель пристегнут наручниками к дверной ручке транспортного средства. Из служебного УАЗа пропали восемь инкассаторских мешков, в которых находилось свыше 4,5 млн рублей. Анализ всех обстоятельств произошедшего, а также содействие, оказанное службой безопасности "Почты России", позволили сотрудникам правоохранительных органов предположить, что ограбление инсценировано", - сказала она.

По ее словам, ранее судимый 60-летний водитель спецавтомобиля сообщил своим знакомым о маршруте и времени перевозки им денежных средств. В условленное время он подъехал к месту, где его ожидали сообщники. С помощью специального приспособления они прокололи шины автомобиля. Чтобы картина ограбления выглядела более реалистичной, мужчины причинили водителю легкие телесные повреждения и приковали наручниками к двери. Впоследствии похищенные деньги они разделили между собой.

"Один из подозреваемых задержан сотрудниками полиции в Ракитянском районе Белгородской области. Денежные средства, которые он закопал возле дома своих знакомых, найдены и изъяты. Другой сообщник покинул регион, но в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан полицейскими в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге", - отметила Волк.

Представитель МВД добавила, что в настоящее время обнаружена большая часть похищенных денег. Троим фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), они арестованы.