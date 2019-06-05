Правительство одобрило концепцию нового КоАП

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В правительстве России в целом одобрена концепция нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как сообщили в пресс-службе кабмина, такое решение было принято на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении. "Концепция нового КоАП предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное, - отметили в правительстве. - Концепция направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершенному правонарушению".

В совещании приняли участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, помощник главы государства - начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева, министр юстиции Александр Коновалов, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

По поручению Медведева концепция нового КоАП 1 июня была внесена Министерством юстиции в правительство. Работа над ней продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы. В течение апреля-мая состоялось шесть заседаний этой рабочей группы.