Джимми Картер получил должность профессора в Университете Эмори

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. 39-й президент США Джимми Картер спустя 37 лет работы преподавателем получил должность профессора в Университете Эмори в Атланте (штат Джорджия). Об этом сообщил телеканал CNN.

Телеканал приводит заявление руководства университета, в котором подчеркивается, что 94-летний Джимми Картер "станет первым членом преподавательского состава, награжденным Нобелевской премией". К тому же, по их словам, впервые преподавателем вуза станет бывший президент Соединенных Штатов.

"Смысл пребывания на этом посту - который, по сути, означает постоянную должность профессора, - заключается в том, чтобы сохранять академическую свободу тех, кто обучает и проводит исследования в сфере высшего образования", - говорится в заявлении. Руководство университета также распространило видеозапись, где Картер рассказывает о том, что важной проблемой, которой, по его мнению, должны углубленно заниматься сегодняшние студенты, является изменение климата. Картеру также задали вопрос о претендентах на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года в США, на что тот ответил, что как минимум трое из них обучались у него.

Белый дом демократ Картер возглавил в январе 1977 года, одержав победу над соперником из Республиканской партии Джеральдом Фордом. В ноябре 1980 года он проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану. При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы из США в СССР и бойкотировал Олимпийские игры в Москве.

Покинув 20 января 1981 года Белый дом, Картер занялся преподавательской деятельностью в Университете Эмори, а также основал неправительственную организацию Центр Картера, в задачи которой входят содействие в решении политических конфликтов, защита прав человека и благотворительность. В 2002 году Картеру была присуждена Нобелевская премия мира. Этой награды он был удостоен, в частности, за большой вклад в усилия по поиску мирных решений международных конфликтов и продвижению демократии.