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Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян

Получившие имена выдающихся деятелей аэропорты РФ сохранят прежние названия

Использование имен выдающихся россиян осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, напомнили в Росреестре

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Присвоение российским аэропортам имен выдающихся деятелей не приведет к изменению их официальных названий. Об этом в среду напомнили в Росреестре.

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"Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) информирует о том, что присвоение аэропортам имен выдающихся деятелей России не влечет за собой изменений в их наименованиях", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Согласно федеральному закону "О наименованиях географических объектов" аэропорты отнесены к географическим объектам. Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения, добавили в Росреестре.

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РоссияПрисвоение аэропортам имен выдающихся россиян
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