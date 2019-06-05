Получившие имена выдающихся деятелей аэропорты РФ сохранят прежние названия

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Присвоение российским аэропортам имен выдающихся деятелей не приведет к изменению их официальных названий. Об этом в среду напомнили в Росреестре.

"Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) информирует о том, что присвоение аэропортам имен выдающихся деятелей России не влечет за собой изменений в их наименованиях", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Согласно федеральному закону "О наименованиях географических объектов" аэропорты отнесены к географическим объектам. Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения, добавили в Росреестре.