Борисов и Зиничев открыли на ВДНХ международный салон "Комплексная безопасность - 2019"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов и глава МЧС Евгений Зиничев открыли на ВДНХ в Москве 12-й международный салон в сфере безопасности и средств спасения "Комплексная безопасность-2019".

"Для успешной работы [в области обеспечения безопасности] сегодня требуется оперативно решать вопросы импортозамещения и создания новых рынков сбыта", - сказал Борисов.

По его мнению, особое внимание требуется уделить цифровизации. Речь идет, уточнил вице-премьер, о дальнейшем развитии аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", модернизации систем безопасности и цифровизации работы государственного пожарного надзора. "Правительство будет способствовать скорейшему внедрению передовых разработок в промышленное производство", - отметил Борисов.

Он считает, что салон "Комплексная безопасность-2019" представляет отличную возможность для специалистов поделиться опытом и обсудить вопросы развития отрасли. "Обеспечение безопасности современного общества является комплексной задачей, в которой тесно переплетены интересы структур власти и каждого гражданина. В этом контексте работа салона будет полезна не только для профессионалов, но и для простых посетителей", - добавил вице-премьер.

В свою очередь Зиничев подчеркнул, что выставка дает возможность разработчикам продемонстрировать свои достижения, а специалистам оценить достоинство техники. "Салон дает возможность обменяться идеями и опытом для качественного рывка вперед", - сказал он.

Экспозиция представлена в двух залах, в одном продемонстрированы перспективные разработки промышленных предприятий, техника, образцы цифровых услуг. Центральным стендом второго зала, посвященного инновационным цифровым технологиям, стал аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Всего на выставке представлено более 500 различных разработок из 15 стран. Салон завершится учениями, которые пройдут 8 июня на базе спасательного центра МЧС в подмосковном Ногинске.