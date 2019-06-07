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"Мы не готовы к критическим ситуациям". Корреспондент ТАСС провела день в "доме-убийце"

© Артем Геодакян/ТАСС
Столкнувшись со злоумышленником, можно остаться в живых, если правильно себя вести. Инструкторы по самообороне рассказывают об ошибках жертв преступлений и о том, как выжить при нападении

Никогда не ходите по темным подъездам

Я захожу в подъезд, поднимаюсь по лестнице на один пролет и вижу, как мне навстречу спускается пьяная компания из трех здоровых парней. В руках у одного большая пластиковая бутылка пива.

"Привет, красавица, ты куда?" — спрашивает один, напирая на меня могучей грудью. — "Ребята, можно мне пройти?" — "А зачем тебе проходить? — они обступили меня, и я не могу убежать вниз. — Не надо никуда идти, давай с нами, на, бухни!"

Он тычет мне в лицо бутылкой, я краем глаза смотрю, как мне проскочить вниз, одновременно понимаю, что, скорее всего, они меня догонят. Я делаю движение назад, но в этот момент мне брызгают в лицо из бутылки. Это обычная вода, но от неожиданности перехватывает дыхание. Тут же меня хватают сильные руки и тащат к стене. Все трое на меня орут, но вдруг какой-то не мой, непривычно громкий и низкий голос, который, кажется, идет откуда-то из моего живота, кричит: "Помогите! На помощь!"

Лучший результат самообороны — когда конфликта удалось избежать. Если же контакт неизбежен, важно очень быстро соизмерить свои силы с силами противника и адекватно себя вести: громко звать на помощь, требовать вызвать полицию, стараться держать дистанцию с преступником, использовать тактические приемы Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Лучший результат самообороны — когда конфликта удалось избежать. Если же контакт неизбежен, важно очень быстро соизмерить свои силы с силами противника и адекватно себя вести: громко звать на помощь, требовать вызвать полицию, стараться держать дистанцию с преступником, использовать тактические приемы
© Артем Геодакян/ТАСС

Через несколько мгновений туша, впечатавшая меня в стенку, отпрянула. "Ты че, отпусти ее! А ну лежать!" — непонятно откуда взявшийся детина валит моих обидчиков на пол. С верхнего этажа слышны женские причитания: "Вызовите милицию! Что там творится!"

"Стоп!" — слышу я голос инструктора Лии. Задание закончено. Странно, в момент "нападения" я совершенно забыла, что рядом со мной фотограф и преподаватели, которые оценивают мое поведение в опасной ситуации. Сердце бешено колотится. Выдыхаю.

Тест на выживание

Сегодня у меня экзамен в московском центре "Крав-мага" по обучению рукопашному бою и самообороне. Он называется Kill House — дословно — "дом-убийца". Испытуемый заходит в здание, где профессиональные инструкторы, многие из которых когда-то служили в спецназе, разыгрывают опасные ситуации.

Задача — адекватно, правильно отреагировать на действия преступников, защищаться и не быть условно убитым

Я знакома с центром и его руководителем Алексеем Каменевым уже давно. Осенью 2018 года ТАСС рассказывал про то, как Алексей организовывал благотворительный однодневный марш-бросок "Тропа спецназа" для трудных подростков из СУВУ — специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, что по факту означает "предколонию" для малолетних преступников.

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Прямо "в полях" детей учили взаимодействовать друг с другом в критические моменты, применять силу только там, где это действительно необходимо, говорили о важности взаимовыручки, сплоченности, поддержки. Но если тогда все задания были близки к тем, что выполняют бойцы спецназа, то сегодня на экзамене разыгрывается другая война. Та, которую мы не замечаем, но с которой может столкнуться каждый — просто по пути домой или в магазине у дома. 

— Большинство из нас даже не задумываются, что могут попасть в криминальную ситуацию, — объясняет Алексей Каменев. — Люди просто не знают, как поведут себя при столкновении с пьяной компанией, с вооруженным преступником, не знают, как правильно реагировать в таких случаях. Этот экзамен помогает узнать самого себя, понять свои слабые места". 

Алексей Каменев проводит инструктаж участников перед началом экзамена Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Алексей Каменев проводит инструктаж участников перед началом экзамена
© Артем Геодакян/ТАСС

В боксерском зале собралось около 100 человек. Некоторые уже давно тренируются у Алексея и его коллег — инструкторов по самообороне, кто-то пришел впервые. В группе есть и те, кого пригласили на благотворительной основе: это выпускники детдомов, приемные дети, многодетные семьи и подростки-сироты.

Многие из собравшихся никогда не занимались спортом. И я — в их числе. Перед прохождением заданий инструктор по женской обороне Лия Панцалашвили (с виду такая хрупкая, что трудно представить, как она может положить на лопатки здорового мужчину) выдает мне потрепанный боксерский шлем. С мягкими ушами, пухлой прокладкой на затылке и пластиковым намордником.

"Это обязательно?" — спрашиваю я. — "Очень тебе советую. И перчатки не забудь".

После первого испытания, в котором меня впечатали в стенку, я вспомнила ее совет с благодарностью. Лия проходит со мной все этапы, делая отметки в личной карточке. Оценивают на экзамене сразу по нескольким показателям: тактику выполнения приемов, реалистичность, адекватность реакции, правомерность действий. После первого задания — столкновения с пьяной компанией — Лия замечает: "Молодец, что закричала. Ты в потоке первая, кто позвал на помощь". 

Я иду дальше. 

Помочь нельзя пройти

Миную лестничный пролет. Сверху спускается мужчина, но проходит мимо. Оказываюсь в коридоре с дверями по обе стороны — такие коридоры есть в большинстве жилых домов. Вдруг из-за угла слышится стон.

Прислонившись к двери спиной, на полу лежит мужчина и держится за живот. Он весь в крови, а в ладони у него что-то розовое, бесформенное. Меня будто обдает кипятком: это внутренности (ребята явно отовариваются реквизитом там же, где и киношники, иначе откуда такая реалистичность). 

"Помоги!" — стонет раненый и протягивает ко мне свободную руку. Очевидно, что я не знаю, как помочь человеку со вспоротым животом. Врача. Срочно врача. Достаю муляж телефона, набираю 03 и кричу в трубку: "Срочно, ранение в живот, тяжелое, мужчина в сознании. Автозаводская, 21. Как я могу помочь?.." Я не успеваю закончить фразу, потому что прямо на меня летит мужик с ножом: "Ааааа! Получи!"

В этот момент сознание, кажется, выключается. Все тело заполняет тяжелый, отчаянный страх. Забиваюсь в угол, опускаюсь на корточки, и, закрыв руками голову, истошно визжу. Убийца наносит удары мягким пластиковым ножом. 

Самый страшный момент экзамена — нападение преступника с ножом. Если бы я была внимательнее, могла бы его избежать Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Самый страшный момент экзамена — нападение преступника с ножом. Если бы я была внимательнее, могла бы его избежать
© Артем Геодакян/ТАСС

"Ну все, я убита", — вертится в голове, и в этот момент я слышу команду Лии: "Стоп!" Пару минут, чтобы перевести дух. Парень с выпущенными кишками улыбается мне вслед и подбадривающе кивает.

Я продолжаю движение по "дому-убийце". Стараюсь идти спокойно, но понимаю, что интуитивно вжимаю голову в плечи в ожидании, что на меня сейчас опять кто-то выпрыгнет. Но нет — спокойно прохожу коридор и уже думаю, что задание пройдено, когда позади из двери выбегает кричащая девушка. Она просит о помощи, а вслед за ней несется мужчина с пистолетом. "Эй! Ты кто такая, а ну лежать! Руки за голову!" — орет он, заметив меня, и двигается в мою сторону. Не раздумывая, падаю на пол. "Кто такая? Я тебя не знаю!" — преступник прижимает меня сверху коленкой и приставляет пистолет к голове. Очень похоже на сцену из боевика, но мне не до мыслей о кино. "Я здесь живу! Пожалуйста, успокойтесь!" — отвечаю я, стараясь не шевелиться. "Где?" — рычит он в ответ. — "Здесь, на пятом этаже. Пожалуйста, скажите, чем я могу вам помочь?" — внезапно спрашиваю его.

Не выводить из себя, слушать, выполнять требуемое, постараться не впасть в панику и истерику — правила, которые могут спасти жизнь при столкновении с вооруженным преступником Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Не выводить из себя, слушать, выполнять требуемое, постараться не впасть в панику и истерику — правила, которые могут спасти жизнь при столкновении с вооруженным преступником
© Артем Геодакян/ТАСС

Наверное, это странно, когда поваленный человек с дулом у виска спрашивает преступника, как ему помочь, но именно эти слова интуитивно выдает мой мозг. "Ладно! — соглашается сидящий на мне мужик. — Вали, чтобы тебя тут не было". Встаю и бегу к выходу. И слышу команду Лии: "Стоп!"

Правила выживания

Уже сидя на стопке матов в зале и переводя дух, ловлю себя на мысли, что, несмотря на то, что "злоумышленники" не церемонились и каждый раз действовали с большой силой, у меня ни одного синяка или царапины. И больно тоже не было ни разу. Тем страшнее, потому что тут же осознаешь — в реальной жизни так не получится. И если сейчас, по сути, в игре, в окружении инструкторов, статистов, моего коллеги, мне было страшно, что же будет, если придется столкнуться с такой ситуацией на самом деле? Ведь сейчас я заходила в "дом-убийцу", зная, что на меня там нападут. А если это случится в подъезде, когда вообще не ожидаешь ничего такого, а спокойно поднимаешься к себе на этаж, уткнувшись в телефон?

— Ты знаешь, большая ошибка людей в том, что они очень невнимательны, говорит мне Лия. — Многих ситуаций можно избежать, если просто смотреть по сторонам. Это не приходит сразу, просто я, например, приучила себя сидеть в телефоне только в метро, и то не всегда. В подъезд, в лифт я захожу без наушников и телефона.

Лия Панцалашвили рассказывает, что на занятиях она и ее коллеги учат не драться, а правильно себя вести в критической ситуации и уходить от столкновения. Вступать в контакт со злоумышленником можно только в том случае, когда это неизбежно.

После сдачи экзамена с остальными участниками. Несмотря на то, что все ситуации в "доме-убийце" — игровые, несколько раз я успела серьезно испугаться Артем Геодакян/ТАСС
Описание
После сдачи экзамена с остальными участниками. Несмотря на то, что все ситуации в "доме-убийце" — игровые, несколько раз я успела серьезно испугаться
© Артем Геодакян/ТАСС

"К примеру, люди мало используют такой инструмент, как голос. Обратите внимание, что бойцы спецназа или полицейские сначала работают голосом, а не кидаются в драку. Это и предупреждение, и команда — "Положил оружие!", "Стоять!", "Лежать!", "Отошел!". Мы можем дать указание нашим близким, к примеру, жене, маме, ребенку: "Маша, назад!", "Коля, беги!" 

Если человек оказался в опасной ситуации и понимает, что не может дать отпор преступнику, правильная реакция — не истошно кричать, а громко позвать на помощь: "Помогите! Полиция!" 

Часто можно и вовсе избежать контакта с подозрительными людьми, например, просто резко развернуться и выбежать из подъезда на улицу, а не пытаться пройти наверх, если путь на лестнице преградила пьяная компания. Не садиться за столик в кафе, если видите, что посетителей мало, а за соседним столом — подозрительные люди. 

Я спрашиваю, были ли у меня шансы на лестничной площадке, где лежал раненый. Оказывается, задание мне засчитали, потому что я успела вызвать скорую помощь. Но совсем не учла, что преступник может быть где-то рядом.

— Ты уткнулась в телефон и сосредоточилась на разговоре, потеряв контроль за пространством, — объясняет Лия.  Убийца подошел к тебе почти вплотную, когда ты его заметила. Если бы ты увидела его, когда он только вышел в коридор, между вами была бы дистанция, ты успела бы позвать на помощь и убежать вниз по лестнице, шансов на выживание стало бы гораздо больше. А так у тебя было типичное поведение жертвы: забиться в угол, закрыть голову руками, не сопротивляться. Остается надеяться, что скорая успела доехать и вас спасти. 

Цвет опасности 

Руководитель центра самообороны, бывший боец спецназа, обладатель крапового берета — одного из высших форменных отличий среди военных — Алексей Каменев рассказывает о простом способе, который позволяет определить собственную бдительность. 

"Это так называемый цветовой код Купера — его придумал американский морской пехотинец, этот код используют в работе спецподразделений. В нем пять цветов: белый, желтый, оранжевый, красный и черный". 

Белый — это состояние идеальной жертвы, когда человек максимально расслаблен, погружен в свои мысли, не замечает ничего вокруг, не видит, кто его окружает. Например, если он залез в телефон и сосредоточенно пишет sms

Второй уровень — желтый, уровень сосредоточенности, в котором человек способен заметить опасность. К примеру, вы сели в машину и пристегнули ремень. Вы видите темный переход и обходите его. Пришли в гости с маленьким ребенком и просите закрыть окно на предохранитель. Вы поздно возвращаетесь домой и просите папу или мужа встретить вас у остановки. 

Программист Хасан (слева) пришел в центр впервые за компанию с друзьями, чтобы проверить свои силы. Как и большинство испытуемых мужчин, он сразу начал атаковать преступников и ни разу не звал на помощь. Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Программист Хасан (слева) пришел в центр впервые за компанию с друзьями, чтобы проверить свои силы. Как и большинство испытуемых мужчин, он сразу начал атаковать преступников и ни разу не звал на помощь.
© Артем Геодакян/ТАСС

Оранжевый цвет — цвет перехода к действию, часто — к бою. Человек увидел проблему, быстро оценил свои силы, принял решение. Это состояние часто показывают в кино: полицейский услышал крик за углом, вытащил пистолет, приготовился, он двигается и внимательно оценивает ситуацию.  Или, к примеру, человек заходит в подъезд, видит, что на лестничной площадке преступник бьет девушку. Как он поступит? Разорвет дистанцию и будет атаковать преступника, убежит, позвонит в полицию? Решение принимается в этот момент. 

Красный — цвет боя. Человек дерется, выстраивает блоки. Черный цвет — это позиция страуса. Человеку так страшно, что он перестает соображать, у него стопор, шок, никаких действий.

"Подобные деления на цвета есть и на территориии военных действий — есть белые зоны, есть оранжевые, есть красные, — объясняет Алексей. — К примеру, Израиль — это оранжевая и красная зона. Израильтяне привыкли к тому, что на улице могут стрелять, они бегут в бомбоубежище; если видят подозрительную сумку — тут же реагируют.

Нам, чтобы выжить, нужно находиться в желтом цвете, приближенном к оранжевому. Это касается любой жизненной ситуации. Начиная с того, чтобы у тебя воры не вырвали телефон или сумку в метро, заканчивая тем, чтобы не похитили твоего ребенка
Алексей Каменев
руководитель московского центра самообороны "Крав мага"

Алексей Каменев говорит, что любой человек, который решил учиться самообороне, уже находится в желтом поле.

Создание критических ситуаций действительно позволяет "нащупать" свои слабые места. И это, на мой взгляд, самая большая ценность экзамена.

Перед тем, как зайти в "дом-убийцу", каждый участник должен размяться. Это нужно для того, чтобы повысить уровень адреналина в крови и привести в состояние, максимально близкое к тому, что он испытает, столкнувшись с критической ситуацией на самом деле Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Перед тем, как зайти в "дом-убийцу", каждый участник должен размяться. Это нужно для того, чтобы повысить уровень адреналина в крови и привести в состояние, максимально близкое к тому, что он испытает, столкнувшись с критической ситуацией на самом деле
© Артем Геодакян/ТАСС

Мы ходим в тренажерный зал, пьем протеиновые коктейли, занимаемся пилатесом и бегаем марафоны, но не готовы к критическим ситуациям. Поверьте, пульс зашкаливает, даже когда на тебя неожиданнно выбегает статист с бутафорским ножом. Что говорить о ситуации, в которой такой сценарий воплотится в реальность?

Реакция в стрессе у каждого будет разная. Так, один из участников экзамена пытался договориться с вооруженным преступником и не лег на пол по его требованию. В результате преступник выстрелил в него. Другая девушка испугалась раненого, пробежала мимо и сказала: "Я не смогу вам помочь, вы умираете". Третий принялся оттаскивать насильника от девушки, не соизмерив силы, и получил удар ножом. 

"Если человек в хорошей физической форме, ему, конечно, проще освоить тактику самообороны, но при этом легче научить новичка, чем профессионального спортсмена, переучивать технике всегда сложнее, — рассказывает Алексей Каменев. — Проще тем, кто обладает хорошей реакцией, координацией движений. Но даже если эти способности не выдающиеся, можно подготовить себя — тактически, психологически. Мы кажый раз меняем ситуации, прописываем их заново, следующий экзамен будем проводить в транспорте — в маршрутке, в электричке, в автобусе — ведь именно там часто приходится сталкиваться с правонарушениями". 

Алексей Каменев говорит, что отработать навыки самообороны может и взрослый, и ребенок максимум за год занятий.

Но даже квест, пройденный без подготовки, — шаг на пути к собственной безопасности. Я, например, теперь снимаю наушники, выходя вечером из автобуса. И на всякий случай положила в рюкзак перцовый баллончик. 

Карина Салтыкова

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