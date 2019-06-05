ГИБДД устранило сбой в работе информационной системы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция устранила сбой в работе информационного ресурса. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"Специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя", - сказал собеседник, отметив, что прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции.

По его словам, сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы ГИБДД. "Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД", - отметили в ГИБДД.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в единой базе ГИБДД произошел технический сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД, которая используется с 2016 года. Система предназначена для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции.