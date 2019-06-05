В Минобрнауки пообещали принять меры для устранения замечаний Счетной палаты

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство науки и образования России, оказавшееся на нижней строчке рейтинга открытости министерств и ведомств, будет работать над устранением замечаний Счетной палаты, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России детально проанализирует доклад Счетной палаты РФ. Будут предприняты все необходимые меры для устранения замечаний", - сказали в пресс-службе.

На сайте Счетный палаты, проанализировавшей работу 22-х федеральных министерств и 50-и федеральных служб, опубликован рейтинг открытости министерств и ведомств РФ. По мнению авторов рейтинга, в России для повышения открытости государства создана необходимая нормативная база, однако практика ее применения остается на низком уровне.