Минпросвещения планирует в 2019 году открыть не менее 14 центров русского языка за рубежом

ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения планирует открыть не менее 14 центров образования на русском языке за рубежом в 2019 году, сказала в ходе открытия Пятого Международного гуманитарного Ливадийского форума министр просвещения Ольга Васильева.

"Основным финансовым инструментом нашей деятельности по продвижению русского языка станет вновь утвержденная ведомственная целевая программа "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучению русскому языку, языкам народов РФ на 2019-2025 годы". В рамках реализации программы уже в 2019 году планируется открыть не менее 14 центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в иностранных государствах, проведение повышения квалификации преподавателей-русистов", - сказала Васильева.

По ее данным, в этих мероприятиях только до конца 2019 года могут принять участие 14 тыс. иностранцев, которые занимаются русским языком.

Федеральный портал "Российское образование", созданный Министерством просвещения, поможет защитить и развивать русский язык за границей, сообщила Васильева. "Минпросвещения проводит работу по координации деятельности всех заинтересованных органов по защите и развитию русского зыка <…> Мы приняли решение о создании единой информационной базы на портале министерства - портал "Российское образование". Именно на этом портале будут размещены все сведения об инфраструктуре изучения русского языка за рубежом, всех мероприятиях, посвященных русскому языку, о средствах массовой информации и печатных изданиях, которые освещают проблемы русского языка", - сказала Васильева.

Она отметила, что сформирована соответствующая экспертная комиссия по этим вопросам, которая начала свою работу с 8 апреля 2019 года. "В состав комиссии вошли экспертное сообщество, сенаторы, Министерство иностранных дел, Министерство образования, высшие школы России и многие профильные ведомства, которые заинтересованы в этом вопросе, и, конечно, наши коллеги из Россотрудничества", - уточнила Васильева.

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Мероприятие направлено на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках фестиваля 5 июня проходит Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум.