Главы ТАСС и "Гуанмин жибао" обсудили совместные проекты СМИ, укрепляющие связи РФ и КНР

МОСКВА. 5 июня. /ТАСС/. Совместные проекты российских и китайских СМИ способствуют укреплению отношений между двумя странами. Речь об этом шла в среду на встрече руководителей информационного агентства ТАСС и китайской газеты "Гуанмин жибао" - Сергея Михайлова и Чжан Чжэна. Позднее в этот день они примут участие в подведении итогов совместного конкурса "10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей гуманитарного сотрудничества".

"Проект действительно очень хороший, его первая фаза прошла очень успешно, его реализация чрезвычайно важна для развития отношений между нашими странами", - подчеркнул Михайлов, приветствуя делегацию одной из старейших и наиболее авторитетных китайских газет в штаб-квартире ТАСС в Москве.

Со своей стороны, главный редактор "Гуанмин жибао" Чжан Чжэн выразил уверенность в том, что реализация этого проекта поможет продвижению русской культуры и русского искусства в Китае. "Нам воздастся сторицей за весь тот труд, который наши коллективы своей профессиональной деятельностью вложили в реализацию этого проекта. Он объединяет оба государства и, надеемся, поможет еще больше укрепить дружбу между нашими народами и сотрудничество между нашими странами", - сказал Чжан Чжэн.

Официальная церемония открытия проекта "10 российских и 10 китайских выдающихся деятелей гуманитарного сотрудничества" состоялась 5 июня 2018 года в редакции "Гуанмин жибао". Подведение итогов конкурса проходит в год 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая. Церемония награждения победителей приурочена к начинающемуся 5 июня визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Нынешний проект - уже не первый опыт сотрудничества ТАСС и "Гуанмин жибао". В 2016 году в рамках Года российских и китайских СМИ они реализовали акцию "10 шедевров китайской литературы в России и 10 шедевров русской литературы в Китае", в результате которой был составлен рейтинг самых популярных российских произведений в Китае и китайских - в России.