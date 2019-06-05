Суд рассмотрит иск Kinodanz к BadComedian 24 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Красногорский городской суд Подмосковья 24 июня рассмотрит иск кинокомпании Kinodanz к видеоблогеру BadComedian (Евгений Баженов), с которого просит взыскать 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Слушания по иску продолжатся 24 июня", - сказал собеседник агентства. Иск поступил в суд еще в январе, а судебные заседания начались в конце марта и откладывались для истребования доказательств.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) сообщил в своем ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube 3 июня, что может закрыть свой канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала Kinodanz. Компания выражает претензии из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по ее мнению, нарушил допустимый объем цитирования. По словам Баженова, закон не устанавливает точных норм цитирования.

Министерство культуры сообщило ТАСС, что не собирается поддерживать кинокомпанию в судебном процессе.

Kinodanz - российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве. На ее счету такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звездный разум" и другие.