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Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ через сервис во "ВКонтакте"

Приложение использует информацию с портала Единого государственного экзамена

Выпускники российских школ смогут узнать результаты ЕГЭ с помощью специального приложения во "ВКонтакте". Как говорится в сообщении соцсети, благодаря сервису "Результаты ЕГЭ" пользователи смогут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена.

"Сервис использует информацию с портала Единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте. Также пользователи смогут поделиться своими достижениями с друзьями "ВКонтакте", - отмечается в сообщении.

Приложение создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. Оно доступно в каталоге сервисов в мобильном приложении соцсети, а также по ссылке.

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