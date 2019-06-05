Мосгордума согласовала кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы согласовали кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора столицы, передает в среду корреспондент ТАСС. Ранее Попов занимал аналогичный пост в Дагестане.

"Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка представил в Московскую городскую думу кандидатуру Попова Дениса Геннадьевича на должность прокурора города Москвы. В соответствии с действующим законодательством прокурор города Москвы назначается президентом РФ по представлению генерального прокурора РФ, согласованному с субъектом РФ. Мосгордума согласовывает представление на должность прокурора города Москвы", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по кадровым вопросам Виктор Кругляков, выступая перед депутатами.

По мнению председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, Попов имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой и зарекомендовал себя на федеральном уровне.

"Отмечу, что одной из основных задач нашего взаимодействия с прокуратурой Москвы остается совершенствование столичного законодательства. Вместе мы проводим комплексную работу по мониторингу городского законодательства и стараемся своевременно корректировать правовую базу столицы, чтобы она соответствовала тем изменениям, которые вносятся в федеральные законы. Уверен, что в лице Дениса Геннадьевича столичная прокуратура продолжит эффективное взаимодействие с Мосгордумой", - добавил он.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С тех пор обязанности прокурора города исполняет Олег Манаков. С 10 февраля 2018 года Попов является прокурором Республики Дагестан.