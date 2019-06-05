Более 2 млн человек посмотрели церемонию открытия "Студенческой весны стран ШОС и БРИКС"

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Прямую трансляцию и запись церемонии открытия международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", который открылся в Ставрополе 4 июня, посмотрели в интернете более 2 млн человек. Об этом сообщил в среду председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

"Вчерашнюю церемонию открытия уже на сегодняшний момент посмотрели более 2 млн молодых людей, была организована прямая трансляция. Это дало возможность еще большему числу людей быть свидетелями грандиозного открытия фестиваля", - сказал Красноруцкий на Форума молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, который открылся в рамках фестиваля.

Трансляцию церемонии вел местный телеканал на своем сайте и видеохостинге Youtube, запись выложена в социальных сетях на страницах фестиваля.

Председатель Российского союза молодежи отметил, что одной из тем обсуждения на форуме может стать развитие молодежных СМИ и медиа, что важно с точки зрения развития молодежных коммуникаций, самореализации молодых людей, вовлечения их в общественную деятельность.

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" проходит в Ставрополе с 4 по 9 июня. Его участниками стали 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран. Театрализованная церемония открытия фестиваля прошла вечером во вторник, ее участниками стали порядка 4 тыс. артистов и волонтеров.

Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".Трансляция велась на сайте местного телеканала и видеохостинге