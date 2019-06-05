Мединский открыл памятник Пушкину в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский в среду принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину, чье имя было недавно присвоено международному аэропорту Шереметьево в рамках проекта "Великие имена России". Церемония открытия прошла в атриуме зоны вылета терминала E.

"Я рад сказать эту фразу: добро пожаловать в Международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина. Указ президента РФ о присвоении 44 аэропортам России имен наших выдающихся соотечественников - это достойное завершение конкурса, который проходил на протяжении нескольких месяцев, когда мы выбирали имена великих наших исторических деятелей культуры, имена которых будут носить воздушные гавани России. Проект оправдал себя как современный и своевременный, он позволит использовать воздушные ворота нашей страны для популяризации нашей богатой, великой истории и культуры", - сказал министр.

Мединский также отметил, что у скульптуры Пушкина, установленной в аэропорту, есть секрет. По информации пресс-службы аэропорта, на корешке переплета книги, которую держит поэт, есть QR-код. Пассажиры могут скачивать с помощью него произведения Пушкина в аудиоформате.

Автором скульптуры стал народный художник России, действительный член академии художеств Александр Бурганов. Поэт изображен в полный рост декламирующим стихотворение.

Шереметьево стал первым российским аэропортом, который провел торжественные мероприятия в рамках общенационального проекта по присвоению имен великих россиян воздушным гаваням. Помимо открытия скульптуры, также состоялись литературные чтения произведений Пушкина, открытие выставки "Москва и Пушкин", флешмоб, посвященный великому поэту, и другие тематические акции. Мероприятия были посвящены 220-летию великого русского поэта и писателя, день рождения которого отмечается 6 июня.

О проекте "Великие имена России"

Президент России Владимир Путин подписал 31 мая указ, которым московскому аэропорту Шереметьево было присвоено имя русского поэта Александра Пушкина, аэропорту Домодедово - ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева. Всего 44 аэропорта России получили имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Проект "Великие имена России" стал одним из самых масштабных в 2018 году. Конкурс по присвоению аэропортам имен выдающихся деятелей страны проходил с 11 октября по 23 декабря, 6,2 млн человек приняли участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей.