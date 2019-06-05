Росприроднадзор: модель системы сводных расчетов загрязнения воздуха появится к осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор разработает модель системы сводных расчетов загрязнения воздуха к осени 2019 года. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

"Мы ждем законодательства и ждем постановления правительства, параллельно определяем методику сводных расчетов у себя. Это все должно быть все синхронизировано, иначе мы будет очень и очень долго это делать. Я надеюсь, что мы к осени покажем уже модель. Надеемся, что мы это сделаем быстрее даже", - сказала она.

Как ранее отметили в Минприроды, новая методика позволит прицельно снижать концентрацию наиболее опасных веществ и вычислять нормативы не для отдельных предприятий, а в целом для городов и районов. Модель будет внедрена на территории 12-и самых загрязненных городов РФ в рамках нацпроекта "Экология".

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.