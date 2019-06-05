Матвиенко поручила сенаторам изучить вопрос установки в Крыму памятника Примирения

ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате парламента рассмотрят вопрос установки памятника Примирения в Крыму, посвященного окончанию Гражданской войны.

С просьбой ускорить работы по установке такого памятника в Керчи в среду в ходе пленарного заседания V Международного гуманитарного Ливадийского форума обратился князь Никита Лобанов-Ростовский.

"Министерство культуры занимается этим вопросом… Я прямо сейчас даю поручение главе комитета [по науке, образованию и культуре Зинаиде] Драгункиной рассмотреть этот вопрос на заседании комитета… услышать, как планирует Минкультуры это реализовать, в какие сроки, в каком состоянии находится сам проект. Абсолютно правильное предложение, на мой взгляд. Давайте попробуем это реализовать", - сказала Матвиенко.

В ноябре 2015 года Лобанов-Ростовский обратился к председателю Российского военно-исторического общества (РВИО), министру культуры РФ Владимиру Мединскому с идеей установить памятник, символизирующий гражданское примирение потомков белых и красных.