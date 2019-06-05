Кузнецова поддержала идею единой цифровой платформы благотворительной помощи детям

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высоко оценила проект единой цифровой платформы оказания благотворительной помощи детям под названием "Доброфон". Об этом сообщается в среду на сайте детского омбудсмена.

Кузнецова встретилась с разработчиками проекта "Доброфон" из Дагестана. Они хотят создать единую систему, которая оптимизировала бы взаимодействие благотворительных и государственных организаций при оказании медицинской и социальной помощи детям.

По мнению Кузнецовой, идея создания подобной системы заслуживает большого внимания. "Очень важно, когда инновационный подход делает помощь детям более близкой, понятной и адресной. Особенно радует, что именно общественные организации озадачились этим вопросом, это, безусловно, говорит об ответственности, добросовестности и последовательности работы благотворителей", - приводятся слова уполномоченного в релизе.

Ожидается, что участниками проекта станут благотворительные фонды, ведущие клиники страны, а также узкие специалисты. В перспективе электронная площадка должна будет объединить действующие в России благотворительные организации и ведущие медицинские учреждения, способствовать обмену информацией между ними "не только для консолидации и координации их усилий по оказанию помощи нуждающимся, но и для исключения злоупотреблений добрыми намерениями жертвователей".

Кроме того, "Доброфон" должен способствовать сокращению сроков оказания медицинской помощи детям и повышению ее доступности, отмечается на сайте детского омбудсмена.