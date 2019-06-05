Кобылкин: сферу обращения с медотходами отрегулируют без поправок в законодательство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минприроды рассчитывает усовершенствовать сферу обращения с медицинскими отходами без внесения изменений в федеральное законодательство. Об этом журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы собрали недавно рабочую группу у себя в министерстве природных ресурсов. На сегодняшний день однозначного решения этого вопроса не существует <…> У нас есть дорожная карта, мы по ней идем. Каких-то изменений в законодательстве не требуется, это больше ведомственные документы, которые надо отрегулировать. Поправок в [федеральный закон] мы не планируем делать", - ответил он на вопрос о том, какие решения приняты по регулированию медицинских отходов.

Кобылкин добавил, что рабочая группа обсуждает варианты того, как разделить ответственность между схожими с твердыми коммунальными отходами, которые образуются в больнице, и непосредственно отходами медицины, где могут быть разные классы опасности.

В марте 2019 года ТАСС сообщал, что правительство Московской области обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением включить медицинские отходы в область полномочий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и распространить на них действие ФЗ-89. Глава кабмина поручил выработать решения. Позднее в интервью ТАСС генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что для обращения с медицинскими отходами скорее всего потребуется новая вертикально интегрированная инфраструктура с собственными мусоровозами, сортировками и перерабатывающими предприятиями.

По данным заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии, члена Общественного совета Минприроды Владислава Жукова, в России образуется порядка 4 млн т медицинских отходов в год.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой день". Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.