Онлайн-сервисы Росреестра временно недоступны из-за внеплановых работ на сайте

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Внеплановые технические работы проводятся в настоящее время на сайте Росреестра, из-за чего сервисы временно недоступны. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос ТАСС.

"На сайте Росреестра проводятся внеплановые технические работы, в результате чего его сервисы временно недоступны. Росреестр делает все возможное для скорейшего восстановления работы сервисов. Работы планируется завершить 6 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал РБК, в работе онлайн-сервисов Росреестра произошел сбой. С прошлой недели с перебоями работают сервисы по выдаче выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и справочной информации об объектах недвижимости.

В 2018 году пользователи сервисов Росреестра несколько раз сталкивались со сбоями в их работе. В августе произошли перебои в работе центра обработки данных, которые нарушили работу Единого государственного реестра недвижимости в 49 регионах. В ноябре произошли перебои в предоставлении выписок из реестра из-за DDoS-атак.