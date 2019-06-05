В ГД отметили, что концепция нового КоАП предполагает пересмотр составов правонарушений

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Одобренная в правительстве концепция нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предполагает пересмотр составов правонарушений с целью усиления профилактической функции кодекса. Об этом в среду ТАСС сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

"Пересмотр особенной части нынешнего кодекса - составов административных правонарушений, чтобы в первую очередь институт административной ответственности был направлен на предупреждение, профилактику правонарушений и предоставлял возможность защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности", - сказал Вяткин, который входит в состав специально созданной межведомственной рабочей группы по подготовке концепции.

По его словам, в концепции обозначены существующие сейчас в сфере административного правоприменения проблемы и варианты их решения. "Самое главное - это делать законодательство об административных правонарушениях более стабильным, чтобы изменения, которые так или иначе вносились и вносятся, были подчинены единой логике, базировались на общих принципах, чтобы новый кодекс отразил основные конкретные положения по тем направления, которые в ней [в концепции] обозначены", - сказал депутат.

Он напомнил, что новая концепция также предполагает разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами. "Главная задача - чтобы эти полномочия [центра и субъектов РФ] не пересекались, чтобы они были четко разграничены: кто за что в какой сфере отвечает", - пояснил парламентарий.

В среду кабмин одобрил концепцию нового КоАП. По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева концепция нового кодекса 1 июня была внесена Министерством юстиции в правительство. Работа над ней продолжалась в течение двух месяцев.