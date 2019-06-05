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МЧС презентовало Атлас опасностей и рисков

Эта платформа с помощью искусственного интеллекта анализирует информацию из паспортов территорий, прогноз погоды, данные системы космического мониторинга и другие сведения

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МЧС презентовало в среду на салоне "Комплексная безопасность-2019" Атлас природных и техногенных опасностей и рисков Российской Федерации. Новейшую систему представителям региональных органов власти представил замглавы МЧС Виктор Яцуценко.

"Атлас является современным инструментом информирования граждан в сети Интернет. На платформе Атласа аккумулируется и анализируется искусственным интеллектом информация из паспортов территорий, прогноз погоды, данные системы космического мониторинга, тематические сведения федеральных органов исполнительной власти и данные из открытых источников", - сказал Яцуценко.

Он сообщил, что жителям тех или иных регионов России предоставляется информация о возможных рисках в регионе, справочные и прогнозные данные.

Замминистра подчеркнул, что во всех регионах атласы уже разработаны и их работа налажена в системе онлайн.

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