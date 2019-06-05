МЧС расширит сотрудничество с Международной организацией гражданской обороны

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МЧС будет расширять сотрудничество и взаимодействие с Международной организацией гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на встрече с и.о. генерального секретаря организации Белькасемом Элькетрусси.

Встреча прошла в среду в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность".

"МЧС России будет продолжать курс на укрепление партнерства с МОГО, закрепленного рамочным соглашением о стратегическом партнерстве между РФ и МОГО, подписанным в 2017 году", - сказал Зиничев. По его словам, МЧС совместно с МОГО развивает проекты по совершенствованию служб гражданской защиты на национальном и региональном уровнях. МЧС традиционно большое внимание уделяет работе региональных центров гуманитарного реагирования и учебно-практического профиля, которые создавались в рамках реализации совместных проектов в Армении, Сербии, Кубе, Никарагуа.

"Важной стороной взаимодействия является наращивание потенциала Международного центра мониторинга и координации в Женеве. Работа центра уверенно набирает обороты. Он становится одной из опорных площадок, создаваемой Глобальной сетью кризисных центров", - сказал Зиничев.

В свою очередь Элькетрусси заметил, что МОГО заинтересована в тесном сотрудничестве с МЧС. Он напомнил, что в прошлом году было предложено организовать международную министерскую конференцию. "Мы бы хотели организовать ее в 2025 году. И обсуждается возможность проведения конференции в России", - сказал Элькетрусси.