В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД в связи с убийством ребенка полицейскими

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады инициировали в парламенте сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова в связи с гибелью по вине полицейских пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Об этом в среду сообщила депутат Рады от фракции "Самопомощь" Елена Сотник.

"В Раде начался сбор подписей за постановление об увольнении Авакова", - сказала она на брифинге в парламенте. При этом депутат усомнилась, что голосование за отставку главы МВД состоится, однако подчеркнула, что "оставлять без внимания бездеятельность министра недопустимо".

Ранее в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что виновные в смерти мальчика должны получить максимально суровое наказание. "Дело чести, чтобы те, кто совершил убийство, получили наивысший срок наказания, предусмотренный законом", - заявил он, добавив что "эта трагедия должна всколыхнуть сердце каждого".

Гибель ребенка по вине полицейских получила на Украине широкий резонанс. Накануне по всей стране прошли акции протеста, участники которых требовали отправить в отставку главу МВД, "покрывающего своих подчиненных". Акции прошли в Переяславе-Хмельницком, Киеве, Херсоне, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве. В родном городе мальчика в ходе митинга произошли столкновения с силовиками, которые применили в отношении активистов, бросавших в полицейских зажженные файеры, слезоточивый газ.

Общественность также начала сбор подписей под электронной петицией к президенту Украины с требованием отставки Авакова. Сейчас из необходимых для ее рассмотрения 25 тыс. подписей уже набралось около 21,5 тыс.

В среду газета "Сегодня" опубликовала заявление жены одного из полицейских, обвиняемых в гибели ребенка, которая назвала прошедшие по всей Украине акции протеста "проплаченными". Также она утверждает что в смерти Кирилла виновны его родители. "Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - сказала она журналистам.

В понедельник в киевской больнице скончался пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, получивший 31 мая пулевое ранение в голову, когда гулял в собственном дворе в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. По версии пресс-службы областной полиции, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе "пристреливал ружье". Позднее виновник гибели ребенка и его знакомый - тоже полицейский - были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а затем арестованы судом на два месяца.