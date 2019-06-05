Директор нижегородской базы отдыха извинился за отказ принять детей с ВИЧ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Руководство базы отдыха в Нижегородской области, где детям с ВИЧ отказали в размещении, принесло извинения благотворительному фонду "Стэп" за сложившуюся ситуацию. Об этом сообщила ТАСС директор фонда Ольга Кузьмичева.

Ранее сообщалось, что база отдыха в Богородском районе Нижегородской области отказала в проведении мероприятия фонду "Стэп", в котором должны были принять участие дети с ВИЧ-положительным статусом. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по ст. 136 УК РФ ("Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина").

"Пришли к общему знаменателю, что [директор спортивной деревни "Новинки"] приносит официальные извинения", - отметила Кузьмичева.

Она не исключила, что фонд будет в дальнейшем взаимодействовать с базой отдыха. "Попробуем, но наши условия - что [сотрудники базы] как минимум должны пройти обучение и поменять свое мировоззрение. А дальше уже будет внутреннее разбирательство, кто из сотрудников отказал нам и по какой причине", - добавила Кузьмичева.