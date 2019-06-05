Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность членов севастопольской ячейки международной религиозной организации, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Установлено, что местный житель организовал в Севастополе деятельность местной ячейки Свидетелей Иеговы, проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

В отношении последователя Свидетелей Иеговы возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В ведомстве добавили, что оперативниками УФСБ, сотрудниками полиции и Росгвардии по месту жительства подозреваемого в организации деятельности ячейки, в квартирах ее членов и в местах проведения собраний были проведены обыски. "Обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры Свидетелей Иеговы, лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации", - сообщили в ФСБ.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.