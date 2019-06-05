Матвиенко поручила подготовить проект о праве иностранных студентов на подработку в России

ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета палаты по науке, образованию и культуре Зинаиде Драгункиной подготовить законодательную инициативу, которая бы разрешила подрабатывать приехавшим в РФ иностранным студентам.

"Действительно, у нас много глупостей, над которыми нужно работать и исправлять их. Я бы очень попросила вас, Ольга Юрьевна [Васильева, министр просвещения РФ], Зинаида Федоровна [Драгункина], как председателя комитета по образованию обратить на это внимание. Почему наши студенты могут зарабатывать, а иностранные студенты, которые приезжают, не имеют такого права? В чем проблема, мы же законодатели, почему мы это слышим пятый год и ничего не исправляем", - сказала спикер на пленарном заседании V Международного Ливадийского форума.

Данную проблему поднял во время выступления председатель национального болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов. По его словам, Болгария каждый год отправляет в РФ около 300 студентов, но половина из них возвращается после первых лет обучения, так как не имеет возможности зарабатывать.

"Давайте поработаем и предоставим право иностранным студентам также подрабатывать. Давайте убирать эти барьеры", - подчеркнула Матвиенко.