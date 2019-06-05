ОНФ и Союз кинематографистов России создадут в Подмосковье сеть детских киноклубов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Равные возможности - детям" и Союз кинематографистов России организуют сеть детских киноклубов в Московской области. Об этом сообщила ТАСС в среду координатор проекта, депутат Госдумы Любовь Духанина.

"Дети хотят изучать язык кино, в рамках наших киноклубов мы будем знакомить их с шедеврами кинематографа, а также обсуждать эти картины с экспертами. В пилотном режиме сеть киноклубов будет создана в Подмосковье", - сказала Духанина.

По ее словам, в киноклубах дети будут встречаться с актерами, режиссерами и сценаристам. "Кроме этого, там, где есть техническая возможность, участники киноклуба смогут попробовать свои силы в создании собственных короткометражек", - добавила Духанина. Она уточнила, что занятия в киноклубах будут проводить волонтеры, участниками киноклубов могут стать дети в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Духанина отметила, что в перспективе подобные сети киноклубов могут появиться в других регионах страны.