Руководители ТАСС и "Синьхуа" открыли фотовыставку к 70-летию дипотношений России и Китая

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент китайского информационного агентства Синьхуа Цай Минчжао обсудили в среду совместные проекты и планы сотрудничества. Они также приняли участие в церемонии открытия выставки фотографий из архивов агентств, приуроченной к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Фотовыставка "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества" развернута на Большой Никитской улице перед зданием ТАСС. Экспозиция из 35 фотографий является фотолетописью взаимоотношений двух стран, которая охватывает временной промежуток с 50-х годов прошлого века до наших дней и рассказывает о ключевых моментах сотрудничества России и Китая. Некоторые снимки из этой выставки также будут представлены в среду вечером на специальной экспозиции в Большом театре, где при участии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоится торжественный вечер по случаю юбилея установления дипотношений.

Перед открытием выставки Михайлов и Цай Минчжао обсудили вопросы сотрудничества двух информагентств. В частности, глава Синьхуа сообщил, что техническая группа подготовила робота-ведущего, говорящего на русском языке. "Это результат сотрудничества Синьхуа и ТАСС, и это произошло впервые в мире", - отметил он.

По мнению генерального директора ТАСС, именно такие комплексные проекты и должны реализовывать ведущие информационные агентства России и Китая. "Это больше, чем сотрудничество между ТАСС и Синьхуа, - сказал он. - Это пример того, как от слов мы переходим к делу".

Как ожидается, проект робота-ведущего будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о возможности презентации проекта в ходе Шестого Всемирного конгресса информационных агентств в июне в Софии.

Президент Синьхуа также поблагодарил российских коллег за многолетнее плодотворное сотрудничество. "Мы очень рады, что между Синьхуа и ТАСС сохраняются хорошие отношения по многим вопросам, что мы помогаем и поддерживаем друг друга", - сказал Цай Минчжао.