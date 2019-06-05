Срок сдачи нового аэровокзального комплекса Южно-Сахалинска откладывается на год

ТАСС, 5 июня. Сроки запуска нового аэровокзального комплекса аэропорта Южно-Сахалинска откладываются не менее чем на год - до конца 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев во время посещения объекта.

"По контракту, здание вокзального комплекса должно быть сдано в 2019 году. Ситуация, которую вы сейчас видите, говорит о том, что это невозможно практически. <…> Ситуация показывает, что есть возможность пуска аэровокзального комплекса в конце 2020 года", - сказал зампред.

По его словам, на изменение сроков сдачи повлияла, в частности, "недостаточно качественная отработка проекта", из-за которой субподрядчик вынужден был приостанавливать работы в связи с обнаружением неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - произошедшие законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию.

"Вызывает опасение внесение изменений в проект, поскольку новые системы обслуживания пассажиров и досмотра багажа увязываются в единую систему управления аэропортовых комплексов, и нам теперь приходится целиком пересматривать пункт проекта. Есть надежда, что мы в середине июля получим все проектные решения. Есть понимание, какое техническое оборудование будет использовано", - пояснил Олонцев.

Строительство нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в 2018 году. Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Общая площадь трехэтажного здания - 40 тыс. кв. м. Финансирование из средств областного бюджета должно составить 6,7 миллиарда рублей.