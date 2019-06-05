Air France перестанет использовать одноразовую пластиковую посуду к концу 2019 года

ТАСС, 5 июня. Французская авиакомпания Air France заявила об отказе от использования более 200 млн одноразовых пластиковых изделий на своих рейсах уже к концу 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на официальном сайте авиаперевозчика.

"К концу 2019 года Air France ликвидирует 210 млн одноразовых предметов из пластика. На всех рейсах их заменят более экологичными альтернативами", - говорится в документе. В частности, указывается, что на смену 100 млн пластиковых стаканчиков придут бумажные, 85 млн столовых приборов из пластика заменят на предметы, изготовленные из биоразлагаемых материалов, а вместо 25 млн пластиковых палочек для размешивания кофе или чая станут использовать их деревянные аналоги.

Подобные нововведения, как подчеркивают в авиакомпании, приведут к уничтожению более 1,3 тыс. тонн пластика. "Кроме того, с 2015 года авиаперевозчик уже перестал использовать пластиковые соломинки на борту своих воздушных судов, что привело к сокращению предметов из пластика на 1,3 млн", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее Европейский парламент одобрил доклад "О снижении воздействия на окружающую среду предметов из пластмассы", предусматривающий, в частности, запрет на производство и продажу с 2021 года пластиковых стаканов, в которых продают кофе на вынос, скатертей и различных подносов и поддонов, а также ряда других изделий из пластика. Также ЕП считает необходимым принять меры по снижению загрязнения окружающей среды фильтрами от сигарет, пластиковыми бутылками и другой тарой, которая не разлагается в природе в течение многих десятилетий. Под запрет попадут также одноразовые пластиковые столовые приборы, ватные палочки, гигиенические салфетки, соломинки для питья.