Роскомнадзор отчитался об удалении части фейков о взрывах в Дзержинске из соцсетей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ направил уведомления о немедленном удалении в соцсетях 34 ссылок на сообщения, которые касаются взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске и признаны недостоверной информацией, создающей угрозу общественной безопасности. 15 фейковых сообщений уже удалены. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"В реестр запрещенной информации внесены 34 ссылки на сообщения в российских и зарубежных социальных сетях. С 15 ссылок запрещенная информация удалена администраторами площадок или самими пользователями. Взаимодействие продолжается", - сказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура признала, что в этих материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.