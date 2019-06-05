Роскомнадзор отчитался об удалении части фейков о взрывах в Дзержинске из соцсетей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ направил уведомления о немедленном удалении в соцсетях 34 ссылок на сообщения, которые касаются взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске и признаны недостоверной информацией, создающей угрозу общественной безопасности. 15 фейковых сообщений уже удалены. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
"В реестр запрещенной информации внесены 34 ссылки на сообщения в российских и зарубежных социальных сетях. С 15 ссылок запрещенная информация удалена администраторами площадок или самими пользователями. Взаимодействие продолжается", - сказал собеседник агентства.
Ранее Генпрокуратура признала, что в этих материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.
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1 июня в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после чего начался пожар. По данным правительства Нижегородской области, в результате ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, 18 из них госпитализированы. По информации СК РФ, взрывы носят техногенный характер. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей.