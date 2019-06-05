Обжалован арест экс-главы Раменского района Подмосковья

"Обжаловали, конечно. В первую очередь будем просить отменить постановление Бабушкинского районного суда и избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в том числе и залог", - сказал Сарбашев.

1 июня Бабушкинский суд Москвы арестовал Кулакова до 7 июля. Защита просила отпустить обвиняемого под залог в 1,5 млн рублей, которые готова была внести его супруга. Однако суд в ходатайстве отказал. По словам Сарбашева, сумма залога остается прежней. "1 июня было отказано в ходатайстве и мы снова просим рассмотреть его в апелляции", - добавил адвокат.

Ранее защитник сообщал, что если дойдет до суда, то он будет советовать Кулакову просить о суде присяжных. По словам Сарбашева, ни один свидетель "ни прямо, ни косвенно не подтверждает вину Кулакова".

Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена руками и предметом из ткани, возможно, колготками или платком.

Кулаков не признал вину в убийстве. По его словам, Исаенкова была ему близким человеком и правой рукой на работе, которую "заменить никто не мог". Кулаков заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи. 29 мая он досрочно сложил полномочия главы района.