Минздрав предложил сократить больничный для пациентов с травмами с 12 до 10 месяцев

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минздрав разработал изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности, предложив сократить срок нахождения на больничном граждан с травмами и после реконструктивных операций с 12 до 10 месяцев. Годовой больничный планируется предоставлять только пациентам с туберкулезом, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В абзаце третьем пункта 13 слова "на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях (травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулез) - на срок не более 12 месяцев" заменить словами: "на срок не более 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не более 12 месяцев при лечении туберкулеза", - отмечается в тексте законопроекта.

Кроме того, Минздрав предлагает увеличить срок восстановления женщин с многоплодной беременностью, у которых случились преждевременные роды на 22-28 неделе, с 156 до 194 дней. Также министерство вводит электронный листок нетрудоспособности, который будет оформляться с письменного согласия пациента.