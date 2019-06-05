MoscowUrban FEST пройдет в парке "Зарядье" с 4 по 7 июля

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Программа ежегодного урбанистического фестиваля MoscowUrban FEST, который пройдет в парке "Зарядье" с 4 по 7 июля, включит сеансы коллективной психотерапии, кофе с известными архитекторами и прогулки с бездомными и кинологами. Центральной темой фестиваля станет понятие "умвельт" (нем. Umwelt, "окружающий мир" - прим. ТАСС), сообщила в среду пресс-служба фестиваля.

"Программа фестиваля разделена на три тематических блока: "Почувствуй", "Осознай" и "Посмотри иначе". Она включает как традиционные выступления звезд урбанистики и архитектуры, йогу на Парящем мосту, тренировки от FITMOST, кинопоказы от Beat Films, детские активности, так и впервые - серию спектаклей, созданных горожанами, прогулки с разным "умвельтом" (в том числе с бывшим бездомным), а также медитативное гудение в помещении купола "Зарядья", - говорится в сообщении.

Блок мероприятий "Осознай" предложит гостям посетить коллективный сеанс психотерапии с хоровым пением, узнать о взаимосвязи архитектуры городов и нашего настроения и о том, как возникают городские мифы. В тематической зоне "Почувствуй" посетителям расскажут, чем пахнут буквы, проведут лекцию о винной культуре в Москве и других городах мира, парфюмеры познакомят желающих со столичными запахами прошлого и настоящего, а музыканты помогут создать трек города из звуков улиц.

Гости фестиваля исследуют альтернативные взгляды на город под руководством кинологов, архитектора и художника, бывшего бездомного. Смотреть на жизнь и город по-новому научат на лекциях о ритуальных традициях народов мира и проектировании городов на примере компьютерных игр. Кроме того, зрители увидят несколько премьерных спектаклей и фильмов о городах мира и их жителях. Все эти виды активности включены в блок "Посмотри иначе".

Вход на все мероприятия свободный, однако для отдельных из них требуется предварительная регистрация, уточнили организаторы. MoscowUrban FEST пройдет в рамках Московского урбанистического форума - международного конгресса, посвященного развитию глобальных мегаполисов. В прошлом году фестиваль посетили свыше 200 тыс. человек.