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ПМЭФ-2019

Глава Минприроды рассказал, когда уровень воды в Волге вернется к норме

По словам Дмитрия Кобылкина, необходимый для реки уровень восстановится к августу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Волга, опустившийся весной этого года, вернется к норме к августу. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Ранее в региональных СМИ появилась информация о сильном обмелении Волги. Сообщалось, что уровень воды в расположенном на Волге Куйбышевском водохранилище опустился с 53 до 50 метров.

"Очень большой каскад водохранилищ регулирует уровень реки Волга. На самом деле, был период маловодья, но судоходства мы не прекращаем. До августа, я думаю, будет полностью восстановлен тот уровень воды, который необходим для реки", - сказал Кобылкин.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. 5 июня - так называемый "нулевой" день форума. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияПМЭФ-2019
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