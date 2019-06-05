КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. В аэропорту Краснодара установили скульптуру Екатерины II, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта. Имя императрицы присвоили аэропорту по итогам проекта "Великие имена России".

"Скульптура Екатерины II высотой 2,5 метра и весом более 10 кг изготовлена из специального материала, мы установили ее в летнем дворике аэропорта. На изготовление у автора ушло около полутора месяцев", - рассказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью аэропорта Анна Шалимова.

По ее словам, над скульптурой работали член Российской академии художеств, заслуженный художник России Сергей Олешня и заслуженный художник России Анатолий Дементьев. Скульптуру подарил аэропорту автор проекта "Аллея российской славы" Михаил Сердюков.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что юридически название изменено не будет, аэропорт планирует скорректировать бренд и интерьер комплекса. Для аэропорта также предлагали имена полководца Александра Суворова (сыграл значительную роль в закреплении Российской империи на Кубани) и летчицы Евдокии Бершанской (во время Великой Отечественной войны командовала женским полком ночных бомбардировщиков, за освобождение Кубани получившим имя "Таманский").

В рамках проекта "Великие имена России" в честь выдающихся соотечественников назвали 45 российских аэропортов. Имена, которые выбрали жители РФ, дополнили официальные наименования аэропортов. Цель проекта - сохранение исторической памяти и духовных традиций. Инициаторы - Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество.