Власти Карелии откажутся от услуг подрядчика по утилизации медицинских отходов

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Карелии Александр Чепик поручил министерству здравоохранения организовать утилизацию медицинских отходов без привлечения подрядчика. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Елена Коковурова.

"Дано поручение об организации полной утилизации медицинских отходов без участия подрядчика. Вопрос находится в стадии проработки", - сказала Коковурова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обязанность по уничтожению медицинских отходов ляжет на госпредприятие ГУП "Медтехника". Директор организации Андрей Слепцов отметил ТАСС, что по итогам заявочной кампании в 2019 году они выиграли контракты на утилизацию 36 тонн медицинских отходов. При этом теоретически в Карелии ежегодно их образуется порядка 400 тонн в соответствии с установленным в России нормативом в 650 граммов на одного человека.

Собеседник агентства добавил, что крупные лечебные учреждения решают вопрос с утилизацией самостоятельно. Для обеспечения бесперебойного процесса переработки "Медтехнике" потребуется увеличить собственные мощности. Власти региона планируют закупить необходимое оборудование и вместе с надзорными органами проконтролировать процесс утилизации.

По информации пресс-службы правительства Карелии, решение передать полномочия по утилизации медицинских отходов было принято после публикации материалов в местных СМИ, в которых говорилось о фактах несанкционированных свалок с медицинскими отходами. Жители Петрозаводска находили мешки с использованными ватой, бинтами, шприцами, а также колбами с анализами, промаркированными бирками лечебных учреждений республики. Выяснилось, что ответственная за утилизацию компания накапливала отходы на одной из промышленных площадок города, хотя по условиям договора с ГУП "Медтехника" их должны были сразу вывозить на утилизацию. За нарушение условий контракта госучреждение расторгло договор с подрядной фирмой и написало обращение в прокуратуру.