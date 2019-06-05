Москва потратит 3,7 млрд рублей на создание инфраструктуры раздельного сбора мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Москвы направят 3,7 млрд рублей на внедрение раздельного сбора отходов (РСО) на территории города. Через три года вся территория столицы будет охвачена этой системой, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы к 2022 году собираемся потратить 3,7 млрд рублей на создание инфраструктуры раздельного сбора мусора. К 2022 году 100% территория города у нас будет охвачена. Каждый житель сможет разделить отходы дома и положить их в тот или иной контейнер", - сказал он.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.