МЧС: треть торговых центров в России приведена в идеальное состояние после проверок

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Треть торговых центров после массовых внеплановых проверок, проведенных после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", приведена в идеальное противопожарное состояние. Об этом ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев в кулуарах международного салона "Комплексная безопасность-2019".

Проверки объектов с массовым пребыванием людей проводились в прошлом году с марта по 1 июля. В результате были выявлены десятки тысяч нарушений требований пожарной безопасности, в том числе аналогичные тем, которые были в ТЦ "Зимняя вишня", - захламленные пути эвакуации, неработающие системы противопожарной защиты, такие как оповещения, дымоудаления и автоматического пожаротушения.

"Спустя год из 10 тыс. объектов, относящихся к категории торговый центр, 30% приведены в идеальное состояние. У остальных удовлетворительный уровень противопожарного состояния", - сказал Еникеев. Он добавил, что из-за грубейших нарушений требований пожарной безопасности остаются закрытыми 90 торговых центров, что составляет менее 1%.