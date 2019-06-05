"Яблоко" намерено выдвинуть в Мосгордуму экс-журналиста "Коммерсанта" Виктора Хамраева

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Партия "Яблоко" планирует выдвинуть на выборы в Московскую городскую думу журналиста Виктора Хамраева, который ушел из "Коммерсанта" вместе с коллегами по отделу политики в знак протеста против увольнения двух корреспондентов. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Виктор Хамраев работал в "Коммерсанте" с 2004 года, писал о выборных законах и избирательных технологиях, о парламентаризме и партиях. Для выдвижения сейчас рассматриваются два округа - 6 (районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунина) и 13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, федеральное бюро "Яблока" 5 июня вынесет список потенциальных кандидатов в Мосгордуму на рассмотрение федерального политкомитета, который 7 июня согласует его и направит на рассмотрение конференции московского отделения партии. Конференция примет официальное решение о выдвижении. Ожидается, что она состоится 7 или 8 июня.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования по 45 одномандатным округам.

Ситуация в "Коммерсанте"

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсант". Журналисты сообщили, что это решение связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене председателя Совета Федерации.

Гендиректор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин заявил, что увольнение было связано с нарушением журналистами редакционных стандартов. После увольнения двух журналистов заместитель главного редактора газеты "Коммерсант" Глеб Черкасов и ряд ведущих журналистов, включая весь отдел политики, написали заявления об уходе из-за несогласия с этим решением. Всего уволились 11 человек.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 22 мая прокомментировала ситуацию в издании и заявила, что не имеет никакого отношения к увольнению журналистов, "никому не звонила, не давила". Она выразила сожаление в связи с тем, что "столь авторитетное и уважаемое издание оказалось в такой ситуации", и отметила, что не обижается на авторов материала.