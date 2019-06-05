Скворцова сообщила, что жалоб на зарплату в отрасли здравоохранения не было несколько лет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Процент оклада в зарплате медицинских работников в регионах РФ за шесть лет вырос на 20-25%, за последние два-три года жалоб на зарплату в отрасли здравоохранения не было, сообщила в среду журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

В понедельник Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году. Согласно данным ведомства, только 68,9% бюджетных средств было освоено. В частности, в 50 из 85 субъектах РФ не обеспечено повышение средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.

"Различия сейчас, если говорить о людях, которые занимают одну и ту же позицию и имеют примерно одну и ту же квалификацию, много меньше, чем это было несколько лет назад, потому что в 2012 году процент оклада внутри зарплаты медработников составлял от 20 до 30%, а сейчас, по настоятельной рекомендации Минздрава, во всех регионах подтянули до 50-55%, - сказала министр. - За последние два-три года, вы можете посмотреть сами, поднять прессу, жалоб у нас на зарплату не было в отрасли".