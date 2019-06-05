Нижегородские власти предложили пересчитать плату за вывоз ТКО, если собственника нет дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложением предусмотреть пересчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов при отсутствии собственника в квартире. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы считаем, что необходимо предусмотреть возможность пересчета платы за вывоз ТКО в случае отсутствия собственника в объекте жилого фонда. Сейчас этот вопрос не урегулирован, мы соответствующее предложение подготовили. Надеюсь, что вопрос будет решен достаточно быстро", - сказал Никитин на пленарном заседании "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами".

По его словам, в регионе решена проблема с некорректным выставлением стоимости за услуги по вывозу отходов. "На данный момент нам поступило 85 жалоб от нижегородцев. Было проведено 53 проверки, выявлено и подтверждено 11 случаев, где плата была выставлена некорректно. По каждому случаю вынесли предписания, и домоуправляющие компании, ТСЖ исправили допущенные нарушения", - добавил глава региона.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.