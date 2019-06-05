Строительство завода по переработке ТБО в Пензенской области начнется в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Маг Групп" приступит к строительству мусороперерабатывающего завода мощностью 240 тыс. тонн в год в Пензенской области во второй половине 2020 года. Об этом сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель совета директоров "Маг Групп Менеджмент" Александр Новиков.

"Мощность предприятия составит около 240 тыс. тонн в год. Проектную документацию завода планируется подготовить в первой половине 2020 года и приступить к его строительству во второй половине 2020 года", - отметил Новиков.

Он добавил, что на заводе будет создано около 120 рабочих мест. "Источником инвестиций будут частные средства, но мы ведем переговоры со Сбербанком по привлечению инвестиций", - добавил собеседник агентства.

В ноябре 2019 года компания "Маг Групп Пенза" и правительство региона заключили концессионное соглашение на строительство завода с объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей. Открытие объекта планируется в 2021 году.

К 2022 году в Пензенской области планируется построить 15 мусороперегрузочных станций общей мощностью 124 тыс. тонн в год, три полигона твердых коммунальных отходов общей вместимостью 7947,87 тыс. тонн, шесть мусоросортировочных комплексов общей мощностью 603,9 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в создание системы обращения с ТБО оценивается в 2,7 млрд рублей.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.