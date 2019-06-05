Учреждения Минздрава получат новые системы реанимации, разработанные НПО "Сплав" и МГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Учреждения Минздрава и МЧС России получат разработанные научно-производственным объединением "Сплав" и Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова новые системы реанимации на основе лечебно-диагностических комплексов "Ангел". Вопрос поставок сейчас рассматривается, сообщил ТАСС в среду накануне Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Как сообщалось, апробация лечебно-диагностических комплексов "Ангел" в мобильном и стационарном вариантах проходила в Тульской области с 2016 года. К 2019 году в медучреждениях региона работают 11 подобных комплексов, предназначенных для оказания помощи пострадавшим, а также в условиях реанимации и при транспортировке больных. Позже на основе "Ангела" была разработана новейшая реанимационная система, которая в январе 2018 года проходила опытно-конструкторские испытания.

"Сплав" на основе "Ангела" разработал новый телемедицинский комплекс. И сейчас рассматривается вопрос поставки таких комплексов в учреждения Минздрава и МЧС других регионов России. У этой разработки, как и у "Ангела", нет аналогов на российском рынке", - сказал Дюмин.

По словам собеседника агентства, модернизированный комплекс позволит проводить обследование жизненно важных функций организма пациента, дистанционно обмениваясь оперативной информацией со специалистами медучреждений. Кроме того, новая система реанимации отличается большей компактностью и мобильностью и имеет функцию автоматической передачи данных.

"Медицинская логистика выстраивается с первых минут контакта специалистов с пациентом. Условия для принятия эффективных решений подготавливаются сразу на основе результатов исследования", - добавил Дюмин.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.