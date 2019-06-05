Пензенская область приступит к внедрению раздельного сбора ТКО с июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пензенская область начнет поэтапное внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) с июля 2019 года. Об этом сообщил ТАСС губернатор Иван Белозерцев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы планируем реализацию этого проекта поэтапно, начиная с крупных городов региона - Пензы, Кузнецка, Нижнего Ломова, Никольска, Сердобска. Затем будем постепенно внедрять раздельный сбор в сельских территориях. На начальном этапе планируем организовать сбор пластиковой тары. <…> Мы планируем уже с июля устанавливать контейнеры [для раздельного сбора отходов] по договоренности с региональными операторами", - сказал Белозерцев.

Глава региона отметил, что до конца года планируется установить большую часть контейнеров в названных городах, площадки для этого уже определены.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Пензенской области, инвестиции в создание системы раздельного сбора отходов в регионе составят около 19,5 млн рублей, из которых 18 млн придется на Пензу. "Система по раздельному сбору ТКО на четыре и более фракций в полном объеме может быть внедрена с момента создания мусоросортировочного завода, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году", - пояснили в пресс-службе.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.