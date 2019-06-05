Меморандум о создании в "Сколково" Центра инноваций в здравоохранении подпишут на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Меморандум между Фондом "Сколково", Сбербанком, Почтой России, компаниями "АстраЗенека", "Р-Фарм" и Nokia Solutions and Networks о создании первого в России Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении будет подписан в четверг на Петербургском международной экономическом форуме. Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Сколково".

"Инновационный центр объединит интересы экосистемы российского здравоохранения в достижении национальных целей в сфере здравоохранения, демографии и цифровизации, в том числе по снижению смертности, фокусе на онкологии, хронических заболеваниях и развитии цифрового здравоохранения в целях повышения средней продолжительности жизни свыше 80 лет к 2030 году", - отметили в пресс-службе.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.