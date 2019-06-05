Официантка в ЮАР могла получить рекордные чаевые почти на $1,5 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. Официантка в Паарле на юго-западе ЮАР едва не установила рекорд по величине заработанных чаевых. Как сообщил новостной портал Netwerk24, клиент в баре "Бризи хилл" заплатил в общей сумме 20 тыс. рандов (около $1500), из которых 379 ($27) рандов приходилось на оплату собственно заказанных напитков и 19621 ($1401) - в виде особой благодарности за обслуживание.

Получить чаевые, достойные Книги рекордов Гиннесса, официантке не позволила супруга клиента. Она потребовала от хозяина бара вернуть чаевые и получила возврат средств, поскольку деньги еще не успели поступить на счет заведения.

По словам официантки, посетитель первоначально хотел заплатить в виде чаевых один ранд (около семи центов), что, вообще-то, характерно для южноафриканцев, но затем резко изменил решение, многократно увеличив размер благодарности. При этом она утверждает, что мужчина не был пьян и полностью отдавал себе отчет относительно размера уплачиваемой суммы.