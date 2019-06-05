Кунсткамера познакомит гостей ПМЭФ с культурой кочевых народов Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Старейший музей России - Музей антропологии и этнографии в Петербурге (Кунсткамера), отмечающий в этом году 305-летие, представит для гостей Петербургского международного экономического форума выставку, которая демонстрирует результаты многолетних экспедиций по изучению кочевых народов Арктики. Участники форума познакомятся с предметами быта и культа кочевников, их одеждой и жилищем, сообщил в среду ТАСС директор музея Андрей Головнев.

"Выставка стала итогом совместного пятилетнего проекта с Российским научным фондом по экспедициям на Кольский полуостров, Ямал и Чукотку, с тем чтобы сопоставить разные школы кочевания. Результатом экспедиций также стала большая книга "Арктика - атлас кочевых технологий", но, поскольку проект завершили с высокими результатами, мы их решили преобразовать еще и в выставку", - рассказал собеседник агентства.

Головнев рассказал, что Кунсткамера представила впервые подобную экспозицию в этом году, большая часть предметов ранее не выставлялась. Прежде экспонировались только около 10% из представленного. Гостям форума покажут 95 редких предметов из фондов музея, которые дополнены мультимедийными материалами, собранными во время научных экспедиций. Это предметный набор из быта кочевников, который, по словам директора музея, минималистичен: участники ПМЭФ увидят модели нарт, которые кочевники использовали более ста лет назад, одежду, фигурки богов тундры.

"Это вырезанные скульптуры из дерева, костяные, реже каменные. За ними стоит огромная мифология", - рассказал директор Кунсткамеры. Гости форума также увидят бубны, упряжки, которые используют кочевники, детские игрушки. "Дети учатся быть оленеводами, кочевниками <...> - это очень важно, чтобы чувствовать уют в движении, нужно с детства к этому привыкать", - сказал Головнев. В четверг, 6 июня, директор музея как непосредственный участник экспедиции проведет для гостей форума авторскую экскурсию по выставке.

Об экспедиции

Как рассказал руководитель Кунсткамеры, в полевых экспедициях участвовали пятеро ученых, в том числе из Уральской академии архитектуры и Уральского института истории и археологии. По словам Головнева, ученые следовали за кочевниками "буквально по пятам" и различными способами фиксировали маршрут движения северных народов: составляли карты, фотографировали и снимали видео окружающей обстановки.

"Видео разное - со штатива, с рук, с квадрокоптера, GoPro. <…> Запись - это база данных, которая есть отчасти в книге "Арктика - атлас кочевых технологий". Мы планируем сделать и "живую" книгу - включить туда все, что записывает движение и транслирует его", - рассказал собеседник агентства.

Директор музея также пояснил, что именно в последние пять лет ученым удалось синхронизировать свои исследования жизни народов Арктики. "Бывало, что Чукотка исследовалась в 1990-е годы, Кольский полуостров в 1980-е, а Ямал в 2000-е - был большой разрыв. В этот раз мы сделали срез в более сопоставимый период", - уточнил Головнев.

С историей освоения Арктики гости форума также могут познакомиться на экскурсии по борту легендарного ледокола "Красин", который совершил два кругосветных похода, сопровождал полярные конвои и многие годы работал на трассе Северного морского пути.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.