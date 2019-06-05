Источник: на Аршавина никто не накладывал запрет на выезд за границу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бывший футболист Андрей Аршавин в настоящее время никак не ограничен в праве выезда за границу, сообщил ТАСС в среду источник в судебной системе города.

Во вторник в Красносельском суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по бракоразводному процессу между Аршавиным и его супругой Алисой Аршавиной (до брака - Казьминой). Суд назначил очередное заседание на 24 июня. После заседания, которое прошло в закрытом для прессы режиме, адвокат супруги Александр Добровинский сообщил журналистам, что Аршавин не платит алименты и ему из-за этого ограничен выезд за рубеж.

"Никакого запрета на выезд за границу Аршавина не наложено, выезд [за границу] ему никто не запрещал, суды никаких предписаний по этому поводу не давали. Не знаю, откуда появилась информация о запрете", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным базы исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время в ней числится один должник, фамилия, имя, отчество и дата рождения которого совпадают с данными Аршавина. Исполнительный лист выдан Красносельским районным судом в апреле текущего года, сумма долга по нему - 6158 рублей 15 копеек. По законодательству РФ, ограничение на выезд за границу на гражданина накладывается в случае, если долг по алиментам превышает 10 тыс. рублей.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году, позже у них родилась дочь. Ранее сообщалось, что бракоразводный процесс рассматривался мировым судьей в Санкт-Петербурге, однако в феврале текущего года в этой инстанции было принято решение о передаче гражданского дела в районный суд города.

В ноябре прошлого года футболист объявил о завершении карьеры. В составе петербургского "Зенита" он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, в составе сборной России выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года. В настоящее время Аршавин, по данным официального сайта ФК "Зенит", занимает должность тренера юношеской команды U-15 в академии команды.